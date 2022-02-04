هل خان أوباميانج وعد جده بسبب ريال مدريد؟

رد المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب فريق برشلونة الجديد، على سؤال في مؤتمر تقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق الكتالوني، بخصوص الوعد الذي قطعه على نفسه لجده، الذي فارق الحياة، بخصوص لعبه لريال مدريد.نجم أرسنال الإنجليزي السابق أكد في تصريحات صحفية سابقة قبل نحو عامين أنه وعد جده بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد، لتحقيق أمنيته، حيث كان جده يريد رؤيته في صفوف اللوس بلانكوس.وقال أوباميانج، الذي انتهى به الحال في صفوف برشلونة بدلاً من الذهاب صوب مدريد، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية” في الواقع تنتمي أسرتي لأفيلا، وجدي كان مشجعاً لأتلتيكو مدريد، لذلك تحدثت قبل ذلك وقلت أني سألعب ذات يوم في صفوف ريال مدريد”.وأضاف الجابوني مؤكداً “أرغب فقط في اللعب بصفوف برشلونة، ما يحدث أن أي شاب صغير ينفذ تعليمات أسرته، بعض الأمور يخبروك بها وعليك اتباعها، وأظن أن جدي سيكون سعيداً لكوني لاعب في برشلونة، أينما كان الآن”.