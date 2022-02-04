11
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
مصر تهزم الكاميرون وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا
Lebanon 24
04-02-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغت مصر نهائي كأس أمم إفريقيا بعدما تصدى حارسها محمد أبو جبل لركلتين ترجيحيتين ليقود الفريق للتأهل للنهائي على حساب الكاميرون صاحبة الضيافة يوم الخميس لتصارع السنغال على اللقب.
وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز كوت ديفوار والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام كوت ديفوار.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة وقليلة الفرص في ياوندي.
وكانت أبرز فرصة للكاميرون ضربة رأس مايكل نغادو نغادغي ارتدت من القائم في الشوط الأول بينما أهدر محمد صلاح انفرادا بالحارس أندريه أونانا في بداية الشوط الثاني.
المصدر:
العربية
تابع
الأكثر قراءة
سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط
Lebanon 24
سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط
00:17 | 2022-02-04
04/02/2022 12:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!
Lebanon 24
في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!
06:06 | 2022-02-04
04/02/2022 06:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تصيبُ الصرافين في سوق الدولار.. ماذا حصل يوم أمس؟
Lebanon 24
مفاجأة تصيبُ الصرافين في سوق الدولار.. ماذا حصل يوم أمس؟
05:20 | 2022-02-04
04/02/2022 05:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُشعل المواقع.. شاهدوا كيف رقصت على أغنية "الغزالة رايقة" (فيديو)
Lebanon 24
رابعة الزيات تُشعل المواقع.. شاهدوا كيف رقصت على أغنية "الغزالة رايقة" (فيديو)
03:00 | 2022-02-04
04/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
14:03 | 2022-02-04
04/02/2022 02:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-02-04
هدية من مدرب ليفربول للفائز بكأس إفريقيا بين صلاح وماني... ما هي؟
14:00 | 2022-02-04
أتلتيك بلباو يقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا
08:00 | 2022-02-04
هل خان أوباميانج وعد جده بسبب ريال مدريد؟
05:00 | 2022-02-04
لأول مرة في التاريخ... روبوتان صينيان يتبادلان الشعلة الأولمبية تحت الماء
02:00 | 2022-02-04
لاعب شهير يرفض عرضًا جديدًا للإنتقال لريال مدريد
23:00 | 2022-02-03
رونالدو "الظاهرة" يهاجم الأسطورة روماريو ويصفه بـ"الأحمق"
فيديو
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
05/02/2022 01:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
05/02/2022 01:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2022-02-03
05/02/2022 01:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact