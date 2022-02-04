رياضة

هدية من مدرب ليفربول للفائز بكأس إفريقيا بين صلاح وماني... ما هي؟

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:00
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قال مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، إن الفائز في نهائي كأس أمم إفريقيا بين لاعبيه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، سيسافر إلى بلاده للاحتفال مع منتخبه.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مصر والسنغال، بعد غد الأحد، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة، أكد كلوب أنه تابع كأس أمم إفريقيا "عن كثب"، لمراقبة نجوم ليفربول المشاركين فيها، وهم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا.

وأضاف المدرب الألماني متحدثا عن صلاح وماني: "إنجاز مذهل لكل منهما بالوصول إلى النهائي، نابي كيتا كذلك ظهر بصورة استثنائية في البطولة".

وتابع: "بطولة ناجحة جدا للاعبينا حتى الآن، وسيكون من المثير رؤية النهائي بين صلاح وماني، سعدت جدا عندما رأيت صلاح يتحدث إلى اللاعبين قبل ركلات الترجيح الليلة الماضية".
المصدر: روسيا اليوم
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