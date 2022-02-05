رياضة

ألفيس يتحدّث عن "استغلال ديمبلي".. وهذا ما قاله عن قرار استبعاده

Lebanon 24
05-02-2022 | 02:00
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أكد البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لبرشلونة، أن ناديه عليه التعامل بذكاء مع عثمان ديمبلي جناح الفريق، خصوصاً أنه لا يزال يتبقى في عقده 5 أشهر.

وقال ألفيس، في تصريح نقله موقع "توتوميركاتو ويب" الإيطالي: "ديمبلي؟ يجب أن نكون أذكياء ونستغل صفات اللاعب طالما أنه معنا".

وأضاف: "هذا النوع من الأشياء يحدث في كرة القدم، لكن أثناء وجوده في برشلونة فعليه الدفاع عن القميص، لا يزال أمامنا 5 أشهر وعلينا الاستفادة من ذلك".

وزاد: "نحن بحاجة إلى غرفة ملابس موحدة، لخلق بيئة صحية وإيجابية، لا توجد بها ردود فعل سلبية، إذا قدم الجميع مساهمتهم فسيعود برشلونة مرة أخرى، وهذا هو هدف الجميع".

وعن قرار مدربه تشافي باستبعاده من القائمة الأوروبية، علق البرازيلي: "المدرب يعرف ما أفكر به، أنا دائما أحاول تقديم المساعدة قدر الإمكان".

وأردف: "جئت لأقدم شيئًا إضافيا لجلب درجة معينة من التنافسية وروح الفوز، وإذا كان هذا يعني البقاء خارج القائمة فلا بأس بذلك، هذه هي مراحل الحياة وعليك تقبلها".

وختم: "كنت سأحب التواجد بها لكن لسوء الحظ كنا 4 لاعبين في 3 مراكز، سآخذ من ذلك المشاعر الجيدة فقط، وسأستمر في القيام بعملي".
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