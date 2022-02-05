توخيل يكشف حقيقة تواصله مع نجم برشلونة

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي حقيقة ما تردد حول رغبته في التعاقد مع أحد نجوم برشلونة خلال الانتقالات الشتوية الماضية.وكانت تقارير أشارت إلى وجود مفاوضات بين النادي اللندني وبرشلونة من أجل ضم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي الذي ينتهي عقده في 30 حزيران المقبل.ونفى مدرب تشيلسي توماس توخيل حدوث اتصالات لضم ديمبلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.وقال المدرب الألماني، الجمعة: "أنا سعيد لأنه كان سوق انتقالات هادئ"، وأضاف: "لكن لا، لم أتحدث مع ديمبلي، لم اتصل به".وكان موسم ديمبلي مع توخيل في بوروسيا دورتموند هو الأنجح على المستوى الشخصي للاعب، حين توج فيه بكأس ألمانيا كما تم اختياره أفضل لاعب ناشئ في البوندسليجا وفي التشكيل المثالي للمسابقة.ولم يستقر نادي برشلونة على مستقبل اللاعب بشأن مشاركته في المباريات المقبلة أو تجميده لا سيما بعدما رفض تجديد عقده، أو الرحيل في الانتقالات الشتوية.