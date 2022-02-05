رياضة

المنتخب التونسي يحصد 5 ميداليات في بطولة كأس العرب للتايكواندو

Lebanon 24
05-02-2022 | 08:00
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شارك المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو في بطولة العرب المفتوحة يومي 3 و 4 شباط الجاري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف الاتحاد الإماراتي للعبة والإتحاد الدولي لـ"التايكوندو" ونادي الفجيرة للفنون القتالية.
 
وحصد المنتخب التونسي للتايكوندو على 5 ميداليات في اليوم الأول وهي: ميداليتان ذهبيتان، ميدالية فضية، ميداليتان برونزيتان، وذلك أثناء مشاركته في فعاليات بطولة كأس العرب للتايكوندو بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وحصل كل من فراس القطوسي صنف وزن أقل من "74 كغ" و شيماء التومي صنف وزن أقل من "53 كغ" على ميداليتين ذهبيتين. كذلك، حصدت إكرام الظاهري فضية في وزن أقل من"49 كغ".
 
 
مع هذا، حصل فارس بوجمعي و جاسر العويني على ميداليتان برونزيتان صنف تحت "80 كغ".
 
يُشار إلى أن نحو 830 لاعباً ولاعبة شاركوا في بطولة الفجيرة الدولية.
 
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