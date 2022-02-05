حارس مغربي يسجل هدفا بطريقة غريبة في شباكه (فيديو)

أحرز حارس مرمى نادي سريع وادي زم، المهدي ويا، هدفا بطريقة غريبة في شباكه، خلال مباراة جمعت فريقه بحسنية أغادير، أمس الجمعة، لحساب المرحلة الـ16 من الدوري المغربي لكرة القدم.



وفي الدقيقة الـ80 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم حسنية أغادير بهدف دون رد، أعاد مدافع نادي سريع وادي زم الكرة إلى الحارس المهدي ويا، لكن الأخير لم يحسن التعامل معها، فعندما أراد استلام الكرة بقدمه اليمنى تجاوزته، فحاول إنقاذ الموقف من خلال تسديد الكرة بقدمه اليسرى خارج الملعب، لكنه سددها بكل قوة لتستقر بالخطأ في شباك فريقه، وسط حسرة من زملائه.

أحرز حارس مرمى نادي سريع وادي زم، المهدي ويا، هدفا بطريقة غريبة في شباكه، خلال مباراة جمعت فريقه بحسنية أغادير، أمس الجمعة، لحساب المرحلة الـ16 من الدوري المغربي لكرة القدم.



وفي الدقيقة الـ80 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم حسنية أغادير بهدف دون رد، أعاد مدافع نادي سريع وادي زم الكرة إلى الحارس المهدي ويا، لكن الأخير لم يحسن التعامل معها، فعندما أراد استلام الكرة بقدمه اليمنى تجاوزته، فحاول إنقاذ الموقف من خلال تسديد الكرة بقدمه اليسرى خارج الملعب، لكنه سددها بكل قوة لتستقر بالخطأ في شباك فريقه، وسط حسرة من زملائه.