الدوري الإنجليزي.. إصابة توماس توخيل مدرب تشلسي بكوفيد-19

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم أن مدربه توماس توخيل أصيب بكوفيد-19 قبل ساعات من اللعب ضد بليموث في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.وسيخضع توخيل للعزل الذاتي، وقال تشلسي إنه من المنتظر بشكل كبير أن ينضم المدرب الألماني لبعثة النادي قبل السفر إلى أبوظبي في الإمارات هذا الأسبوع للمشاركة في كأس العالم للأندية.وسيلعب تشلسي بطل أوروبا ضد الجزيرة الإماراتي أو الهلال السعودي بطل آسيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية في استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم الأربعاء المقبل.