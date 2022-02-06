حارس يسجل هدفا غريبا في شباكه! (فيديو)

شهدت مباراة حسنية أغادير، أمام مضيفه سريع وادي زم في الدوري المغربي لكرة القدم، تسجيل هدف غريب بقدم الحارس مهدي وايا.وضمن منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري، تفوق حسنية أغادير بنتيجة 2-صفر.وافتتح ماليك سيسيه التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يسجل مهدي وايا حارس سريع وادي زم الهدف الثاني لحسنية أغادير بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 80.ولم يستطع الحارس التعامل بشكل مثالي مع الكرة التي عادت إليه من زميله المدافع، وأمام ضغط مهاجم الفريق المنافس أسكن الكرة في شباكه في لقطة طريفة.