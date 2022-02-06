15
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
قبيل المباراة الحاسمة.. الكويت تحذر الجالية المصرية وتتوعد بالإبعاد
Lebanon 24
06-02-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر أمنية، الأحد، أن وزارة الداخلية لن تسمح بالمسيرات الاحتفالية عقب مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا التي تجمع المنتخبين المصري والسنغالي على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
وحذرت الوزارة، بحسب مصادر الصحيفة، من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين علي الآداب العامة.
وقالت المصادر للصحيفة: "القطاعات الأمنية الميدانية ستنتشر عند الساعة 9 مساء قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية كالفروانية وخيطان وحولي والسالمية لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية".
وذكرت الصحيفة أن تلك المناطق شهدت تجمعات واحتفالات الجالية المصرية، الخميس الماضي، عقب فوز منتخب بلادهم على المنتخب الكاميروني في مباراة المربع الذهبي.
وكانت مصر عبرت إلى النهائي على حساب المضيفة الكاميرون 3-1، بعد التعادل السلبي طوال 120 دقيقة.
وأضافت القبس، نقلا عن المصادر، أن "التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية عقب المباريات تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقا مروريا".
وأشارت المصادر إلى أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه "لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات، إلا وفقا للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلا".
وستكون المواجهة المرتقبة الحاسمة على اللقب القاري هي الأولى من ثلاث مباريات تجمع المنتخبين، إذ سيلتقيان مجددا في مباراتي ذهاب وإياب، أواخر أذار المقبل، في الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
Lebanon 24
أيها اللبنانيّون استعدّوا.. عاصفة ثلجيّة جديدة ستصلُ قريباً فإليكم موعدها
03:23 | 2022-02-06
06/02/2022 03:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان إليسا بحفلها في هيوستن يعرضها لهجوم شرس.. "مش مناسب أبداً " (فيديو+صور)
Lebanon 24
فستان إليسا بحفلها في هيوستن يعرضها لهجوم شرس.. "مش مناسب أبداً " (فيديو+صور)
15:05 | 2022-02-05
05/02/2022 03:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قصة كارين رزق الله؟.. ظهرت بفستان قصير وحافية القدمين وهي تبكي (صورة)
Lebanon 24
ما قصة كارين رزق الله؟.. ظهرت بفستان قصير وحافية القدمين وهي تبكي (صورة)
00:57 | 2022-02-06
06/02/2022 12:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حراكٌ أمني في طرابلس.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
حراكٌ أمني في طرابلس.. ماذا يجري؟
14:21 | 2022-02-05
05/02/2022 02:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة للجيش تطالُ منزل سوري في الهرمل.. هذا ما عُثر عليه داخله
Lebanon 24
مداهمة للجيش تطالُ منزل سوري في الهرمل.. هذا ما عُثر عليه داخله
14:07 | 2022-02-05
05/02/2022 02:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:15 | 2022-02-06
بعثة منتخب لبنان في كرة السلة غادرت الى دبي للمشاركة في البطولة العربية
08:00 | 2022-02-06
حارس يسجل هدفا غريبا في شباكه! (فيديو)
07:43 | 2022-02-06
محمية إهدن فتحت أبوابها لرواد الرياضات الثلجية
05:00 | 2022-02-06
ميسي يعيش واقعا مريرا في باريس سان جرمان
02:00 | 2022-02-06
" كلنا نبكيك"... نجوم وأندية الكرة في العالم تنعى الطفل ريان
23:00 | 2022-02-05
صلاح وماني.. أمم إفريقيا تكسر الصمت وتنتقل بالمنافسة للذروة
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
06/02/2022 20:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
06/02/2022 20:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
06/02/2022 20:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact