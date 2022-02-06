"هل هو مجرم"؟.. غضب مصري بعد قرار "غرفة اللاعبين"

غضب وتحفز شديدان يسودان الأوساط الرياضية في مصر، قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب "الفراعنة" ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون، الأحد.وعقب انتقادات مصرية عارمة تجاه حكم مباراة المنتخب الأخيرة ضد الكاميرون، في نصف النهائي، التي انتهت بفوز المصريين على أصحاب الأرض بركلات الترجيح، ظهرت مشكلة أخرى كان بطلها هذه المرة اللجنة المنظمة للبطولة.وتحدث المصريون عن "تعنت" الحكم الغامبي بكاري غاساما خلال مباراة الكاميرون، وتعالت أصواتهم بالشكوى مما اعتبروه محاولاته لمجاملة أصحاب الأرض، والتي بلغت مداها في واقعة طرده كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، وحرمانه بالتالي من قيادة المصريين في مباراة النهائي اليوم أمام السنغال.لكن الأمر تطور، الأحد، بإعلان صحف مصرية أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت منع كيروش، من حضور إحماء اللاعبين قبل مباراة مصر والسنغال، وكذلك دخوله غرفة الملابس قبل وأثناء المباراة، على خلفية قرار إيقافه مباراتين، عقب الطرد في مباراة الكاميرون.وقررت اللجنة السماح للمدرب البرتغالي بالتواجد فقط في المدرجات أثناء المباراة، حسب ما أوردت صحيفة "المصري اليوم".واعتبرت وسائل إعلام مصرية القرار بمثابة "تعنت جديد" ضد "الفراعنة" قبل نهائي البطولة، بينما قال الإعلامي المصري، النجم الكروي السابق، خالد الغندور على حسابه على "فيسبوك": "أول مرة في التاريخ يمنع مدرب من دخول غرف الملابس قبل وبين شوطي المباراة، بسبب إيقاف مباراتين.. ليه هو مجرم مثلا؟ وأين (المصري هاني) أبو ريدة (عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم) من هذا الكلام"؟وتحلم مصر بالتتويج والحصول على اللقب الثامن، الأول منذ 2010، الأحد، في مواجهة منتخب "أسود التيرانغا"، الذي لم يتوج أبدا بلقب كأس الأمم الأفريقية، والذي خسر نهائي النسخة السابقة أمام الجزائر.