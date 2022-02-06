رياضة

بعثة منتخب لبنان في كرة السلة غادرت الى دبي للمشاركة في البطولة العربية

Lebanon 24
06-02-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-915544-637797574025253931.png
Doc-P-915544-637797574025253931.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة اليوم الى دبي (الامارات العربية المتحدة) للمشاركة في البطولة العربية ال24 للمنتخبات التي ستقام بين 8 و16 شباط الحالي.
 
وفي ما يلي اسماء اعضاء البعثة: غازي بستاني (رئيسا)، جاد الحاج (مدربا)، الصربي ماركو فيليبوفيتش (مساعدا للمدرب)، خليل نصار (معالجا فيزيائيا)، ايلي نصرالله (لوجستيا)، سيرجيو كساب (حكما دوليا)، عزيز عبد المسيح، جيمي سالم، أتير ماجوك، أمير سعود، سيرجيو درويش، كريم زينون، جاد خليل، علي منصور، علي حيدر، كريستوف خليل، هايك كوكجيان وعلي مزهر (لاعبين).
 
ومن المتوقع أن يلتحق بالبعثة في دبي اللاعبان وائل عرقجي ويوسف خياط، كما سيلتحق بها مدرب اللياقة البدنية ايلي بو موسى الموجود في دبي بعد ثبوت ايجابية فحص "كورونا" لمدرب اللياقة البدنية متري حبيب.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2022-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-02-06
08:00 | 2022-02-06
07:43 | 2022-02-06
05:00 | 2022-02-06
02:00 | 2022-02-06
23:00 | 2022-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website