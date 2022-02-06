رياضة

مواجهات سهلة للفرق الكبيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي

Lebanon 24
06-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-915591-637797713574609682.jpg
Doc-P-915591-637797713574609682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقعت قرعة الدور الخامس "دور 16" في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي سحبت يوم الأحد مانشستر سيتي متصدر الدوري في مواجهة بيتربره يونايتد فريق القسم الثاني في حين أوقعت تشيلسي اللندني في مواجهة لوتون تاون على أرض الأخير.

ولم تسفر القرعة عن الكثير من المواجهات الكبيرة بين أندية الدوري الممتاز.

وتأهل مانشستر سيتي للدور الخامس في مسابقة الكأس بعد قلب تأخره إلى انتصار كبير بواقع 4-1 على فولهام بينما فاز تشيلسي على بليموث أرجيل 2-1 في الوقت الإضافي يوم السبت.

وبناء على القرعة سيحل توتنهام هوتسبير، الذي هزم برايتون آند هوف ألبيون 3-1، ضيفا على ميدلسبره الذي فاز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في ملعب أولد ترافورد.

وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الممتازة سيلتقي ساوثامبتون مع ضيفه وست هام يونايتد الذي تجاوز بصعوبة عقبة فريق من الهواة هو كيدرمينتسر.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الأحد بين ليفربول وكارديف سيتي مع ضيفه نوريتش سيتي بينما يتعين على حامل اللقب ليستر سيتي الفوز على نوتنجهام فورست إذا أراد اللعب في الدور الخامس في مواجهة هدرسفيلد تاون.

وستقام مباريات الدور الخامس خلال الأسبوع الذي يبدأ في 26 مارس المقبل.

وفيما يلي تفاصيل القرعة:

لوتون تاون أمام تشيلسي

كريستال بالاس أمام ستوك سيتي

بيتربره يونايتد أمام مانشستر سيتي

ليفربول أو كارديف سيتي أمام نوريتش سيتي

ساوثامبتون أمام وست هام يونايتد

ميدلسبره أمام توتنهام هوتسبير

نوتنجهام فورست أو ليستر سيتي أمام هدرسفيلد تاون

إيفرتون أمام بورنموث أو بورام وود
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-02-07
16:57 | 2022-02-06
16:00 | 2022-02-06
14:00 | 2022-02-06
11:00 | 2022-02-06
08:15 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website