مواجهات سهلة للفرق الكبيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي

أوقعت قرعة الدور الخامس "دور 16" في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي سحبت يوم الأحد مانشستر سيتي متصدر الدوري في مواجهة بيتربره يونايتد فريق القسم الثاني في حين أوقعت تشيلسي اللندني في مواجهة لوتون تاون على أرض الأخير.ولم تسفر القرعة عن الكثير من المواجهات الكبيرة بين أندية الدوري الممتاز.وتأهل مانشستر سيتي للدور الخامس في مسابقة الكأس بعد قلب تأخره إلى انتصار كبير بواقع 4-1 على فولهام بينما فاز تشيلسي على بليموث أرجيل 2-1 في الوقت الإضافي يوم السبت.وبناء على القرعة سيحل توتنهام هوتسبير، الذي هزم برايتون آند هوف ألبيون 3-1، ضيفا على ميدلسبره الذي فاز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في ملعب أولد ترافورد.وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الممتازة سيلتقي ساوثامبتون مع ضيفه وست هام يونايتد الذي تجاوز بصعوبة عقبة فريق من الهواة هو كيدرمينتسر.وسيلتقي الفائز من مواجهة الأحد بين ليفربول وكارديف سيتي مع ضيفه نوريتش سيتي بينما يتعين على حامل اللقب ليستر سيتي الفوز على نوتنجهام فورست إذا أراد اللعب في الدور الخامس في مواجهة هدرسفيلد تاون.وستقام مباريات الدور الخامس خلال الأسبوع الذي يبدأ في 26 مارس المقبل.وفيما يلي تفاصيل القرعة:لوتون تاون أمام تشيلسيكريستال بالاس أمام ستوك سيتيبيتربره يونايتد أمام مانشستر سيتيليفربول أو كارديف سيتي أمام نوريتش سيتيساوثامبتون أمام وست هام يونايتدميدلسبره أمام توتنهام هوتسبيرنوتنجهام فورست أو ليستر سيتي أمام هدرسفيلد تاونإيفرتون أمام بورنموث أو بورام وود