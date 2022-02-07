زيدان يضع شرطا لتدريب "باريس سان جيرمان"... ما علاقة رونالدو؟

اشترط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من أجل تولي قيادة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الاثنين، إن زيدان وضع على طاولة المفاوضات، كأول مطالبه قبل قيادة باريس، التعاقد مع لاعب بعينه، وهو كريستيانو رونالدو، مستغلا حالة عدم السعادة التي يمر بها البرتغالي مع مانشستر يونايتد.ووفقا للصحيفة، فإن "زيزو" يعتبر كريستيانو، الذي أكمل لتوه عامه الـ37، عنصرا حاسما لا بد من ضمه، إضافة لعلاقتهما القوية سواء داخل أو خارج الملاعب.