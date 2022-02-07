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رياضة
سابين سماحة بطلة لبنان في الاسكواش
Lebanon 24
07-02-2022
|
16:00
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نظم الاتحاد اللبناني للاسكواش بطولة السيدات لسنة 2022 على ملاعب منتجع "الميرامار"بالقلمون.
وحضر رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات والوزير السابق اللواء أشرف ريفي ورئيس اتحاد اللعبة مروان حكيم وأمين السر روي دي فرو ورئيس اللجنة الفنية المدرب ظافر كبارة المشرف ومنظم البطولة ومسؤول الرياضة في أمن الدولة العقيد الدكتور فادي كبي والامينة العامة الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية منى حرب كبي واللاعبة المميزة شريفة ابي عز الدين.
وفي ما يلي النتائج النهائية:
البطولة الأساسية:
1-سابين سماحة
2-سوسي كاججيان
3-سيمون ابي جودة
4- أوديت صليبا
و في البطولة الرديفة جاءت النتائج النهائية كالآتي:
1- أماني كراجه
2-ليديا صليبا فرنجية
3-لين كباره
والقى رئيس الاتحاد مروان حكيم كلمة هنأ فيها الفائزات ووجه الشكر الى كل من ساهم في انجاح البطولة من المشاركات الى المنظمين وعلى رأسهم المدرب ظافر كبارة ومنتجع "الميرامار" لاستضافته البطولة، وحض اللاعبين واللاعبات على المثابرة وتكثيف التدريبات من اجل تطوير مستواهم.
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