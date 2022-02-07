سابين سماحة بطلة لبنان في الاسكواش

نظم الاتحاد اللبناني للاسكواش بطولة السيدات لسنة 2022 على ملاعب منتجع "الميرامار"بالقلمون.وحضر رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات والوزير السابق اللواء أشرف ريفي ورئيس اتحاد اللعبة مروان حكيم وأمين السر روي دي فرو ورئيس اللجنة الفنية المدرب ظافر كبارة المشرف ومنظم البطولة ومسؤول الرياضة في أمن الدولة العقيد الدكتور فادي كبي والامينة العامة الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية منى حرب كبي واللاعبة المميزة شريفة ابي عز الدين.وفي ما يلي النتائج النهائية:البطولة الأساسية:1-سابين سماحة2-سوسي كاججيان3-سيمون ابي جودة4- أوديت صليباو في البطولة الرديفة جاءت النتائج النهائية كالآتي:1- أماني كراجه2-ليديا صليبا فرنجية3-لين كبارهوالقى رئيس الاتحاد مروان حكيم كلمة هنأ فيها الفائزات ووجه الشكر الى كل من ساهم في انجاح البطولة من المشاركات الى المنظمين وعلى رأسهم المدرب ظافر كبارة ومنتجع "الميرامار" لاستضافته البطولة، وحض اللاعبين واللاعبات على المثابرة وتكثيف التدريبات من اجل تطوير مستواهم.