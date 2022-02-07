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رياضة
بعد ساعات من الهزيمة.. صلاح يفاجئ ليفربول
Lebanon 24
07-02-2022
|
23:00
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لم تلبث ساعات عن انطلاق صافرة نهاية المواجهة النهائية لكأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال، حتى بدأ قائد المنتخب المصري بالاستعداد للعودة إلى بريطانيا لناديه ليفربول.
ووفقا لصحيفة "ذا تايمز"، أخبر محمد صلاح الطاقم التدريبي في ناديه ليفربول، أنه سيعود لتدريبات الفريق يوم الثلاثاء، بعد يوم راحة واحد من المباراة النهائية أمام السنغال.
وعاش قائد المنتخب المصري لحظات عصيبة مساء الأحد، وهو يشاهد زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، يرفع الكأس الإفريقية، بعد خسارة المنتخب المصري بركلات الترجيح أمام السنغال.
ووفقا لمصادر عدة، سافر صلاح مباشرة من الكاميرون إلى بريطانيا، استعدادا للعودة لناديه ليفربول الإنجليزي.
ولم يتوقع الخبراء مشاركة ماني وصلاح أمام ليستر سيتي، في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مساء الخميس، بسبب ضيق الوقت.
ولكن صلاح أبدى رغبته بالمشاركة في اللقاء، وأكد أنه جاهز تماما للعودة للتدريبات يوم الثلاثاء، في إشارة لعزمه على استكمال موسمه المذهل مع ليفربول دون تراجع.
ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، بفارق 6 أهداف كاملة عن زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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