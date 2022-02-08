رياضة

بعد إتهام غرينوود بالاغتصاب... ما القرار الذي اتخذته "نايكي" بحقه؟

Lebanon 24
08-02-2022 | 08:00
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قطعت شركة "نايكي" العملاقة علاقتها تماما بالمهاجم الإنجليزي الشاب مايسن غرينوود، بعد اتهامات بالاغتصاب والاعتداء قبل أسابيع.

وأعلنت شركة "نايكي" الضخمة إنهاء رعايتها للاعب الإنجليزي، في بيان رسمي.
 
وكانت الشركة الرياضية قد جمدت علاقتها بمايسن غرينوود فور صدور الاتهامات بحقه، ولكنها أعلنت الآن إنهاء رعايتها له.

وقبل أسبوع ظهرت اتهامات على الإنترنت بأن غرينوود اعتدى على صديقته وهددها بالقتل.

وقالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على اللاعب بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل امرأة أبلغت عن حوادث عنف جسدي من طرف اللاعب.

وقرر نادي مانشستر يونايتد إيقاف غرينوود، قائلا إنه لن يعود للتدريبات أو يلعب للنادي حتى إشعار آخر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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