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رياضة
بقيمة 150 ألف جنيه استرليني... شاهدوا هدية جورجينا لرونالدو بمناسبة عيد ميلاده (صورة)
Lebanon 24
08-02-2022
|
11:00
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تلقى النجم العالمي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدية مميزة من شريكته جورجينا رودريغيز، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 37.
وقدمت جورجينا سيارة فارهة من نوع "كادليك إسكاليد" صاحبة التصميم العائلي، والتي قدرت قيمتها بما يقارب 150 ألف جنيه استرليني، لتنضم إلى أسطول السيارات الذي يملكه النجم البرتغالي.
وتقاسم رونالدو فرحته بهدية عيد ميلاده رفقة أولاده، حيث ظهر برفقتهم في صور داخل السيارة الجديدة.
وحرصت عارضة الأزياء على توجيه رسالة رومانسية لرونالدو عبر فيديو مجمع لذكريات لهما معا، وعلقت عليه: "37 سنة سعيدة لحب حياتي، نحبك بلا حدود، أفضل أب وأفضل شريك حياة أعطانا الله إياه، مقاتل وتستحق كل الخيرات التي تحدث لك، فأنت الكمال والإلهام".
المصدر: روسيا اليوم
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