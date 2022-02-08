بتصريحات نارية... محمد صلاح يتوعد السنغال بعد الهزيمة (فيديو)

أدلى نجم كرة القدم الدولي المصري، محمد صلاح، بتصريحات نارية، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام ‏السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.‏

ووجّه صلاح، باعتباره قائد الفريق، رسالة إلى زملائه اللاعبين في المنتخب بغرفة تبديل الملابس بعد مباراة السنغال، بناءً على طلب من وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي.

وقال محمد صلاح إنه يشكر كل زملائه على أدائهم في المباراة، وأكد أنه لم يكن هناك تقصير نهائيا من جانبهم.

وتابع نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي، لافتا: "لقد لعبنا 4 مباريات بـ120 دقيقة في كل منهم في حوالي 12 يوم، الأمر صعب نفسيا بالنسبة لنا بالتأكيد ولكن انتهى الأمر".

بعد ذلك حاول محمد صلاح تحفيز زملائه في المنتخب المصري لكرة القدم، بالإشارة إلى أنه "لدينا جولة أخرى بعد شهر، وإن شاء الله سنحصل على حقنا من السنغال".