منهم 4 لاعبين عرب.. الكشف عن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" التشكيلة المثالية للنسخة الـ33 من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون في الفترة بين 9 كانون الثاني الماضي و6 شباط الجاري.وشهدت التشكيلة المثالية المكونة من 11 لاعبا تواجد 4 لاعبين عرب، ثلاثة منهم مصريون ومغربي واحد.- في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (السنغال).- في خط الدفاع: ساليو سيس (السنغال)، تابسوبا (بوركينا فاسو)، محمد عبد المنعم (مصر) وأشرف حكيمي (المغرب).- في خط الوسط: توريه (بوركينا فاسو)، نامباليس ميندي (السنغال) ومحمد النني (مصر).- في خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، فينسينت أبو بكر (الكاميرون) ومحمد صلاح (مصر).

كما تواجد على دكة البدلاء 11 لاعبا (منهم 4 لاعبين عرب): "أندريا أونانا (الكاميرون)، كولينز فاي (الكاميرون)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، محمود حمدي (مصر)، أحمد أبو الفتوح (مصر)، أندريا أنجويسا (الكاميرون)، يوسف مشنجاما (جزر القمر)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو)، سفيان بوفال (المغرب)، توكو إيكامبي (الكاميرون) وفامارا ديدهو (السنغال).يذكر أن المنتخب السنغالي توج بلقبه الأول في البطولة الأكبر في القارة السمراء، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.