بمليار دولار.. الانتقالات الشتوية تعود لمستوى ما قبل كورونا

عادت سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني إلى المستويات التي كانت عليها قبل وباء "كوفيد-19"، بعدما أنفقت الأندية نحو مليار دولار (900 مليون يورو) خلال هذه الفترة حسب تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بعد أكثر من عام من الحذر، عادت كرة القدم العالمية إلى عاداتها المالية: تم إنفاق 1.03 مليار دولار (902 مليون يورو) في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني، بزيادة 74.7% مقارنة مع فترة كانون الثاني 2021 في خضم الأزمة الصحية.



وللمقارنة، في عام 2020 وقبل الوباء مباشرة، تم إنفاق 1.16 مليار دولار في كانون الثاني، مقابل 1.1 مليار دولار في كانون الثاني 2019.



وقال "فيفا" في بيان "في كرة القدم للرجال، عاد نشاط سوق الانتقالات تقريبا إلى مستويات ما قبل الوباء".