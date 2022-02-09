16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ما هو سبب غياب ولي العهد السعودي عن افتتاح أولمبياد بكين؟
Lebanon 24
09-02-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غاب عن افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية رغم وجوده على قائمة المدعوين لأسباب متعلقة "بجدول أعماله".
وكان من المتوقع أن يحضر الأمير محمد، القائد الفعلي لبلاده، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين، حسب الإعلام الرسمي الصيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنّ ولي العهد لم يحضر حفل الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت.
وأوضح زهاو أنّ ولي العهد السعودي "تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي"، لكنّه لم يتمكن من الحضور "نتيجة لأسباب متعلقة بجدول أعماله".
وحرصت الصين على إظهار الدعم الدولي للألعاب الشتوية رغم المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا على خلفية سجل الصين الحقوقي.
وحضر مراسم الافتتاح الجمعة عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة استبدادية صديقة للصين، والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه شي منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في العام 2020.
(موقع ملاعب)
تابع
الأكثر قراءة
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
14:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
00:43 | 2022-02-09
09/02/2022 12:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
12:48 | 2022-02-08
08/02/2022 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
11:44 | 2022-02-08
08/02/2022 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:35 | 2022-02-09
09/02/2022 01:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2022-02-09
لاعب مغربي يعتزل اللعب الدولي
23:00 | 2022-02-08
منهم 4 لاعبين عرب.. الكشف عن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية
16:00 | 2022-02-08
نجم إنجليزي يواجه تهديد القضاء بسبب فيديو "وحشي" (فيديو)
15:47 | 2022-02-08
بمليار دولار.. الانتقالات الشتوية تعود لمستوى ما قبل كورونا
14:00 | 2022-02-08
بتصريحات نارية... محمد صلاح يتوعد السنغال بعد الهزيمة (فيديو)
11:00 | 2022-02-08
بقيمة 150 ألف جنيه استرليني... شاهدوا هدية جورجينا لرونالدو بمناسبة عيد ميلاده (صورة)
فيديو
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
03:00 | 2022-02-09
09/02/2022 14:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
23:35 | 2022-02-08
09/02/2022 14:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
11:30 | 2022-02-08
09/02/2022 14:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact