رياضة

ما هو سبب غياب ولي العهد السعودي عن افتتاح أولمبياد بكين؟

Lebanon 24
09-02-2022 | 02:00
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غاب عن افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية رغم وجوده على قائمة المدعوين لأسباب متعلقة "بجدول أعماله".
وكان من المتوقع أن يحضر الأمير محمد، القائد الفعلي لبلاده، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين، حسب الإعلام الرسمي الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنّ ولي العهد لم يحضر حفل الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت.

وأوضح زهاو أنّ ولي العهد السعودي "تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي"، لكنّه لم يتمكن من الحضور "نتيجة لأسباب متعلقة بجدول أعماله".

وحرصت الصين على إظهار الدعم الدولي للألعاب الشتوية رغم المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا على خلفية سجل الصين الحقوقي.

وحضر مراسم الافتتاح الجمعة عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة استبدادية صديقة للصين، والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه شي منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في العام 2020.
 
(موقع ملاعب)
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