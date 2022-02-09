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رياضة
بالأراضي والأموال.. رئيس السنغال يكافئ لاعبي المنتخب بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية
Lebanon 24
09-02-2022
|
08:00
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منح الرئيس السنغالي ماكي سال، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، جوائز نقدية وقطع أرض، عقب فوز الفريق في نهاية الأسبوع بكأس الأمم الأفريقية.
وفي احتفال أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة داكار، قلد أيضا أعضاء الفريق وسام الأسد المرموق في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وسط هتافات لالآلاف من المشجعين خارج البوابات.
وقال الرئيس سال وهو يقف على منصة بجانب كأس الأمم: "بقوتكم الحيوية وعبقريتكم الإبداعية، قلبتم مجرى التاريخ. حلمنا بالكأس، وبنيتم هذا الحلم، وحققتموه"، بحسب وكالة "فرانس برس".
تغلبت السنغال بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني على المنتخب المصري الذي يقوده زميله في ليفربول محمد صلاح، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد في الكاميرون، بعدما انتهى الوقت الرسمي دون أهداف.
يمثل هذا الفوز أول نجاح للسنغال بعد أكثر من خمسين عاما من مشاركة في البطولة - وأثار احتفالات مبتهجة في جميع أنحاء داكار يوم الأحد.
كما تدفق مئات الآلاف من المشجعين المبتهجين إلى شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة يوم الاثنين، بعدما أعلنت الحكومة عن عطلة عامة لاستقبال الفريق عند عودته من الكاميرون.
وأعلن الرئيس عن جائزة تعادل نحو 87 ألف دولار لكل عضو في الفريق، بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع (2100 قدم مربع) في داكار، و500 متر مربع (5400 قدم مربع) في مدينة ديامنيديو القريبة.
المصدر: سبوتنيك
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