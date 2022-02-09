رياضة

بعد الهزيمة أمام السنغال... صلاح يشعر بإحباط شديد

Lebanon 24
09-02-2022 | 14:00
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كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الثلاثاء أن مهاجمه محمد صلاح يشعر بالإحباط عقب خسارة مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية، فيما أشار إلى عودته للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استعداداً لمواجهة ليستر سيتي يوم الخميس.
 
المصدر: العربية
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