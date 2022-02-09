"برشلونة" يقترب من توقيع أكبر صفقة رعاية في تاريخه... وهذه قيمتها!

استقال الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، فيران ريفرتر، بعد سبعة أشهر من تولي المنصب، كما يتوقع النادي الإعلان عن صفقة رعاية بقيمة 280 مليون يورو مع سبوتيفاي Spotify للحصول على حقوق اسم استاد النادي العريق "الكامب نو" المعاد تطويره ورعاية قمصان النادي.تأتي الصفقة الضخمة بعدما عانى نادي برشلونة من أزمة مالية خانقة، فيما تعد الأعلى قيمة لرعاية نادي كرة قدم، والتي ستستمر لـ 3 سنوات، إذ ستحمل قمصان فريقي الرجال والنساء لكرة القدم في برشلونة شعار شركة الموسيقى سبوتيفاي، كما أنها المرة الأولى التي ستصبح فيها شركة حاملة لحقوق الملكية لملعب كامب نو.ومن المقرر أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ هذا الصيف عندما تنتهي عقود برشلونة مع الراعي الأساسي، Rakuten، والراعي الثانوي، Beko، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، واطلعت عليه "العربية.نت".