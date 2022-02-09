رياضة

من هو القائد الجديد لأرسنال بعد رحيل أوباميانغ؟

Lebanon 24
09-02-2022 | 23:00
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قرر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، منح شارة قيادة "المدفعجية" للفرنسي ألكسندر لاكازيت حتى نهاية الموسم الجاري.

وظل أرسنال بدون قائد أساسي، منذ أن تم تجريد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من شارة القيادة، قبل انتقاله إلى برشلونة، في يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع "المدفعجية".

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ارتدى لاكازيت شارة القيادة في عدة مناسبات منذ ذلك الحين، قبل أن يتسلمها بشكل دائم، خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وأكد ذلك أرتيتا، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة وولفرهامبتون المقررة غدا الخميس في "البريميرليغ".
 
 
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