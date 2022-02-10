رياضة

أزمة "فيديو القطة العنيف" تتصاعد.. ولاعب وستهام في ورطة كبيرة! (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:00
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تتسارع التطورات في أزمة نجم وستهام يونايتد الإنجليزي كورت زوما، بعد انتشار فيديو يظهر فيه وهو يعامل قطة بعنف، مما أثار غضبا عارما في بريطانيا لا سيما من قبل جمعيات حقوق الحيوان.


وفي أحدث تطور، وقع أكثر من 80 ألف شخص عريضة تطالب بمحاكمة المدافع الفرنسي، على خلفية المعاملة القاسية للقطة.

ورغم أن زوما قدم اعتذارا عن الفعل المشين، فإن هذا الاعتراف بالذنب لم يكن كافيا لإقناع الغاضبين بالتراجع، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وبدا اللاعب في مقطع الفيديو وهو ينهال بالحذاء على القطة داخل منزله، ثم ظهر وهو يركلها بقدمه من أجل إبعادها.
 
وقالت شرطة منطقة إيساكس البريطانية، إنها تتواصل مع الجمعية الملكية لمكافحة القسوة ضد الحيوانات، في إطار "تحريات مستعجلة".

وعلق نادي وستهام على الواقعة، قائلا إنه يدين ما قام به اللاعب من دون أي تحفظ، في إشارة إلى إقدامه على تعنيف القطة.

وتم إطلاق عريضة ضد اللاعب على منصة "Change.org"، وقال أصحاب المبادرة إن بريطانيا دولة لها قوانين تتصدى للعنف ضد الحيوانات "وهذه القوانين يجب أن تطبق على كافة الناس، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وبغض النظر عن كونهم من المشاهير".

وطلبت العريضة من الشرطة البريطانية، بالمسارعة إلى إجراء تحقيق عاجل، من أجل محاكمة الشخص المتورط الذي قام بـ"أمر فظيع"، حسب النشطاء.
 
وحثت العريضة أيضا على حرمان اللاعب من الاحتفاظ بأي حيوانات في بيته، لأنه لا يؤتمن على سلامتها.

وأضافت أن عدم محاسبة زوما سيكون له وقع سيئ، لأنه سيبعث إشارة مفادها أن التسلي بتعذيب الحيوانات أمر مبرر.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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