رياضة

إليكم تفاصيل المرحلة الاولى من بطولة التزلج للاولاد

Lebanon 24
10-02-2022 | 04:03
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 أقام الاتحاد اللبناني للتزلج  على الثلج المرحلة الأولى من بطولة  لبنان للتزلج الألبي لفئة الأولاد على منحدرات "المزار سكي ريزورت" في كفردبيان وسط طقس عاصف حال دون استكمال كل السباقات المقررة. 

وفي ما يلي النتائج: 

*سباقات التعرج الطويل 

- السباق الأول لفئة الذكور مواليد (2008-2009) : 

بيتر عقيقي 1:32.15 دقيقة  (ماونت سبورتس كفردبيان). 

-السباق الاول لفئة الذكور مواليد (2006-2007) : 

إتيان دبانة 1:30.0 دقيقة  (فاريا مزار الرياضي). 

-السباق الأول لفئة الاناث مواليد (2008-2009): ليا اسطفان 1:39.33 دقيقة  (فاريا سبورتينغ). 

-السباق الاول لفئة الاناث مواليد (2006-2007: ساره اسطفان 1:32.74 دقيقة  (فاريا سبورتينغ). 

ووزع رئيس الاتحاد فريدي كيروز والاعضاء والمندوب الدولي اليوناني ايلياس مولالس و رؤساء النوادي والمدربون الجوائز والميداليات على الفائزين والفائزات. 

وتقام المرحلة الثانية في الأرز على منحدرات جبران خليل جبران.  

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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