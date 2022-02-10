رياضة

تحرك رسمي من برشلونة تجاه عقوبة ألفيس

Lebanon 24
10-02-2022 | 14:00
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تحرك نادي برشلونة بشكل رسمي، الأربعاء، تجاه العقوبة الموقعة على لاعبه البرازيلي داني ألفيس.

وأعلنت رابطة الليغا إيقاف ألفيس لمدة مباراتين، بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز الفريق الكتالوني على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، على حسابه في "تويتر": "سيقدم النادي احتجاجا أمام لجنة الاستئناف على قرار لجنة المسابقات بإيقاف داني ألفيس لمدة مباراتين، بسبب الحصول على بطاقة حمراء أمام أتلتيكو مدريد".

وفقا للمادة 114 من قانون الانضباط في الليغا، إذا قام اللاعب بتدخل عنيف يستوجب الطرد، ولم تكن لديه فرصة للعب الكرة، يجب إيقافه لمدة مباراتين وليس مباراة واحدة.

ولن يستطيع ألفيس خوض أي مباراة مع برشلونة حتى يوم 27 من الشهر الجاري أمام أتلتيك بلباو، لأنه سيغيب عن مباراتي إسبانيول وفالنسيا للإيقاف، بالإضافة إلى مواجهتي نابولي في الدوري الأوروبي بسبب عدم قيده في قائمة البطولة.
المصدر: روسيا اليوم
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