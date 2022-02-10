11
o
بيروت
10
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
تحرك رسمي من برشلونة تجاه عقوبة ألفيس
Lebanon 24
10-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحرك نادي برشلونة بشكل رسمي، الأربعاء، تجاه العقوبة الموقعة على لاعبه البرازيلي داني ألفيس.
وأعلنت رابطة الليغا إيقاف ألفيس لمدة مباراتين، بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز الفريق الكتالوني على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.
وقال برشلونة، على حسابه في "تويتر": "سيقدم النادي احتجاجا أمام لجنة الاستئناف على قرار لجنة المسابقات بإيقاف داني ألفيس لمدة مباراتين، بسبب الحصول على بطاقة حمراء أمام أتلتيكو مدريد".
وفقا للمادة 114 من قانون الانضباط في الليغا، إذا قام اللاعب بتدخل عنيف يستوجب الطرد، ولم تكن لديه فرصة للعب الكرة، يجب إيقافه لمدة مباراتين وليس مباراة واحدة.
ولن يستطيع ألفيس خوض أي مباراة مع برشلونة حتى يوم 27 من الشهر الجاري أمام أتلتيك بلباو، لأنه سيغيب عن مباراتي إسبانيول وفالنسيا للإيقاف، بالإضافة إلى مواجهتي نابولي في الدوري الأوروبي بسبب عدم قيده في قائمة البطولة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
00:40 | 2022-02-10
10/02/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
23:09 | 2022-02-09
09/02/2022 11:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
01:15 | 2022-02-10
10/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
02:20 | 2022-02-10
10/02/2022 02:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:58 | 2022-02-10
واقعتان في أولمبياد بكين تثيران غضبًا عارمًا في كوريا الجنوبية
11:00 | 2022-02-10
تشيلسي يتأهل إلى النهائي بصعوبة بعد فوزه على الهلال السعودي
08:00 | 2022-02-10
لاعب المنتخب السنغالي ينقذ حياة طفل في الكاميرون... هذا ما فعله
05:00 | 2022-02-10
ذهبية وفضية للبنان في تايكواندو العرب
04:03 | 2022-02-10
إليكم تفاصيل المرحلة الاولى من بطولة التزلج للاولاد
02:00 | 2022-02-10
أزمة "فيديو القطة العنيف" تتصاعد.. ولاعب وستهام في ورطة كبيرة! (فيديو)
فيديو
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
14:00 | 2022-02-10
10/02/2022 22:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-10
10/02/2022 22:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
Lebanon 24
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
04:00 | 2022-02-10
10/02/2022 22:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact