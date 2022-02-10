رياضة

برشلونة يغرد "هلا بالخميس".. ما السبب؟

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-917170-637801271008840006.jpg
Doc-P-917170-637801271008840006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة نادي برشلونة الإسباني، الناطقة بالعربية، تغريدة مثيرة للمرة الثانية، خلال أسبوع، توحي بأن وضع النادي ضمن المنافسات الأوربية قد تغير.

وجاء في التغريدة التي نشرت لأول مرة الأسبوع الماضي، ثم اليوم، "هلا بالخميس" في إشارة إلى أن النادي جاهز للعب يوم الخميس في منافسات يوروبا ليغ، بدلا من أيام الثلاثاء والأربعاء عندما كان يلعب في دوري الأبطال.
 
 
ويواجه برشلونة الخميس المقبل، 17 شباط، في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، نادي نابولي الإيطالي، على أن يكون لقاء الإياب في 24 من نفس الشهر.

ولأول مرة منذ 20 عاما خرج برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وبالتالي أصبح عليه المشاركة في "يوروبا ليغ".
 
وكانت آخر مرة فشل فيها برشلونة للتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا في موسم 2001، عندما احتل العملاق الكتالوني المركز الثالث في مجموعته خلف ميلان الإيطالي وليدز يونايتد، فيما كانت آخر مرة فشل فيها بالأساس بالتأهل إلى دور المجموعات لأمجد المسابقات الأوروبية في العام 2003، عندما احتل المركز السادس في الدوري الإسباني.

وهذه هي المرة الأولى التي سوف يشارك فيها "البلوغرانا" في الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" بمسماها الجديد، إذ كانت تعرف سابقا باسم كأس الاتحاد الأوروبي حتى العام 2009.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:58 | 2022-02-10
14:00 | 2022-02-10
11:00 | 2022-02-10
08:00 | 2022-02-10
05:00 | 2022-02-10
04:03 | 2022-02-10
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website