برشلونة يغرد "هلا بالخميس".. ما السبب؟

نشرت صفحة نادي برشلونة الإسباني، الناطقة بالعربية، تغريدة مثيرة للمرة الثانية، خلال أسبوع، توحي بأن وضع النادي ضمن المنافسات الأوربية قد تغير.



وجاء في التغريدة التي نشرت لأول مرة الأسبوع الماضي، ثم اليوم، "هلا بالخميس" في إشارة إلى أن النادي جاهز للعب يوم الخميس في منافسات يوروبا ليغ، بدلا من أيام الثلاثاء والأربعاء عندما كان يلعب في دوري الأبطال.

ويواجه برشلونة الخميس المقبل، 17 شباط، في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، نادي نابولي الإيطالي، على أن يكون لقاء الإياب في 24 من نفس الشهر.



ولأول مرة منذ 20 عاما خرج برشلونة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وبالتالي أصبح عليه المشاركة في "يوروبا ليغ".

وكانت آخر مرة فشل فيها برشلونة للتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا في موسم 2001، عندما احتل العملاق الكتالوني المركز الثالث في مجموعته خلف ميلان الإيطالي وليدز يونايتد، فيما كانت آخر مرة فشل فيها بالأساس بالتأهل إلى دور المجموعات لأمجد المسابقات الأوروبية في العام 2003، عندما احتل المركز السادس في الدوري الإسباني.



وهذه هي المرة الأولى التي سوف يشارك فيها "البلوغرانا" في الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" بمسماها الجديد، إذ كانت تعرف سابقا باسم كأس الاتحاد الأوروبي حتى العام 2009.