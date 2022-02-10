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رياضة
معاناة راموس تتواصل في باريس سان جيرمان
Lebanon 24
10-02-2022
|
23:00
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أثار غياب الإسباني سيرخيو راموس عن تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس، الشكوك حول موعد عودته مجددا للمشاركة في المباريات.
ويستعد سان جيرمان لمواجهة رين غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي.
ومع غياب راموس عن تدريبات فريقه اليوم تزداد الشكوك حول غيابه عن فريقه للمباراة الثالثة على التوالي.
ويغيب المدافع الإسباني المخضرم منذ مشاركته في لقاء ريمس في الـ23 من كانون الثاني الماضي، حيث تعرض لإصابة عضلية في الساق.
ومنذ قدومه من ريال مدريد الصيف الماضي، لم يخض صاحب الـ35 عاما سوى أربع مباريات في الدوري الفرنسي وخمس بالمجمل بقميص النادي الباريسي بسبب الإصابة التي أجبرته على الانتظار حتى الـ28 من تشرين الثاني لتسجيل بدايته مع فريقه الجديد، قبل أن يبتعد بعدها لمباريات عدة بسبب "إجهاد عضلي".
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