"كنت قريبا من الموت".. نجم كرة القدم الإنجليزي يتحدث عن أكبر محنة في حياته

تحدث نجم كرة القدم الإنجليزي واين روني عن مشكلاته السابقة مع شرب الكحول عندما كان لاعبا محترفا، مقرا أنها "كانت على وشك أن تؤدي به إلى الموت".وقال روني المدير الفني الحالي لفريق ديربي كاونتي الإنجليزي إنه عانى عدة اضطرابات شديدة في الصحة العقلية، بسبب الإفراط في شرب الكحوليات.واعترف النجم الكروي المعتزل أنه كان يخشى أن يعرض حياته أو حياة أشخاص آخرين للخطر، وعندما سئل حول المدى الذي كانت ستأخذه إليه هذه العادة، أجاب بدون تردد: "إلى الموت".وأشار، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى مخاطر قيادة السيارة في حالة سكر "وهو أمر قمت به"، رغم إدراكه أنه قد يلحق الأذى بالذات وبالآخرين.