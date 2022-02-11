رونالدو يفجر الأوضاع داخل مانشستر يونايتد.. ماذا فعل؟

قد يكون لدى كريستيانو رونالدو طموحات باللعب حتى سن 42 عامًا ، ولكن إذا كان تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع بيرنلي يوحي بأي شيء ، فلن تكون سنوات الشفق تلك في أولد ترافورد.وفي سن 37 عامًا ، تقاعد معظم اللاعبين أو تراجعت الأقسام أو حتى أخذوا دورهم الأول في الإدارة.ولكن نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق لا يمكن أن يكون بعيدًا عن اللاعب العادي.وساهمت اللياقة الإمبريالية للنجم البرتغالي ، والرغبة المرعبة في الفوز ، وإدمانه على النجاح والمجد في تكييفه وتأقلمه مع لياقته البدنية وجعل أداءه في مستوى آخر.ولسوء الحظ بالنسبة للاعب البالغ من العمر 37 عامًا ، فإن عودته لم تخرج يونايتد من أزمة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التي يعود تاريخها إلى اعتزال السير أليكس فيرجسون.واقتحم رونالدو النفق في تورف مور بعد وقت قصير من صافرة النهاية ولكن هل يمكن أن يتسلل عبر أبواب الخروج من أولد ترافورد بهذه الشراسة في نهاية الموسم؟ويكره العديد من المشجعين والنقاد خروجه الدراماتيكية بعد المباراة والتي عادة ما تكون محبطة وربما مدمرة مثل تلك التي عانى منها فريق شون دايتش.ولكن غضبه وخيبة أمله يتغذيان من إدمانه الفوز والمطالب والضغوط التي يمارسها على نفسه.ولسوء الحظ ، من المحتمل ألا يتم توجيه مثل هذه الغرائز والمطالب نحو الدوري الأوروبي أو الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.وهناك اللغز الذي يكمن عند باب رانجنيك. إذا كان الألماني سيشغل منصب المستشار لمدة عامين الذي يُعتقد أنه منصوص عليه في عقده ، فمن المحتمل أن يكون مستقبل رونالدو هو الأول على مكتبه الخلفي.وذكرت تقارير من صحيفة صن بالفعل أن رونالدو سيتطلع إلى مغادرة النادي إذا لم ينته يونايتد في مراكز دوري أبطال أوروبا.وساهم انتصار وست هام على واتفورد بهدف نظيف إلى إعادة الشياطين الحمر للمراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.ومع ذلك ، يمكن فتح الباب الخلفي في الدوري الأوروبي للمؤتمرات إذا فاز آرسنال وتوتنهام بمبارياتهما في متناول اليد.وسيفتح فريق آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا فارق ثلاث نقاط مع يونايتد إذا فاز بمباراتيه في متناول اليد ، بينما سيفتح توتنهام تقدمًا محتملاً بست نقاط متقدمًا على يونايتد.وإذا كان يونايتد سيحتل المركز الرابع في المراكز الأربعة الأولى أو يفوز بدوري الأبطال بأعجوبة ، فمن المرجح أن رونالدو سيكون اللاعب الذي يستحق الشكر.ومع ذلك ، قد تتضائلت قوى رونالدو أيضًا ، حيث كان ظهوره السلبي من على مقاعد البدلاء ضد بيرنلي هو خامس مباراة له بدون هدف.إنها بقعة جافة متواضعة ، لا تضاهى مع بعض حالات الجفاف الرئيسية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ولكن حقيقة أنه لم يتحمل مثل هذه الفترة منذ أكثر من عشر سنوات ، من المرجح أن تخيفه.وهذا يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على يونايتد ورانجنيك والمدرب الدائم القادم.وقد يكون رونالدو يبلغ من العمر 37 عامًا ، لكن لا يمكن تعويضه في بعض الأحيان مع يونايتد.ويبدو أن سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا سيستمر حتى النهاية ، لكن يونايتد سيكون حكيمًا لضمان مراعاة أي وجميع الحلول قبل أن ينتهي هذا القرب.