نيمار يتعرض للسطو من قبل عصابة إجرامية

ألقت الشرطة المدنية في ساو باولو القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بتهمة الاحتيال في تحويل الأموال من حسابات نيمار جونيور المصرفية.

ذكرت صحيفة "ماركا" أنه ألقت الشرطة المدنية في ولاية ساو باولو البرازيلية القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بتهمة الاحتيال في تحويل ما يقرب من 220 ألف ريال (حوالي 37 ألف يورو) من الحسابات المصرفية للاعب كرة القدم نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه وفقًا لأمانة الأمن العام في ساو باولو ، فإن الشاب ، الذي عمل مساعدًا إداريًا لشركة ولم يتم الكشف عن هويته ، هو جزء من جماعة إجرامية مكرسة للاحتيال من خلال المعاملات غير المشروعة.

تم اعتقال الشاب ، الذي استخدم النظام المصرفي السهل عبر الإنترنت المعروف باسم PIX ، والذي أصبح شائعًا بشكل متزايد في البرازيل ، من قبل عملاء خاصين من الإدارة الإقليمية للتحقيقات الجنائية، الذين كانوا يحققون في الاحتيال ضد العديد من العملاء والبنوك ، بما في ذلك نيمار.

ألقي القبض على اللص الذي سرق نيمار ، وتم القبض على المشتبه به في أحد أحياء منطقة زونا ليستي ، وهي إحدى أكثر مناطق ساو باولو اكتظاظًا بالسكان ، وأشارت السلطات إلى أنها تعرفت بالفعل على أشخاص آخرين شاركوا في عمليات الاحتيال.

ولم يعلق مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي على القضية حتى الآن.

(موقع أوليه)