رياضة

فوز لبنان على الجزائر في بطولة العرب لكرة السلة للرجال

Lebanon 24
11-02-2022 | 12:37
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تأهل منتخب لبنان للرجال للدور ربع النهائي من البطولة العربية الرابعة والعشرين لكرة السلة التي تقام في دبي بالامارات العربية المتحدة، بعدما حقق فوزًا ثانياً على نظيره الجزائري 83-66، بعد ظهر اليوم في ملعب نادي النصر. 
 
وتصدر لبنان ترتيب المجموعة الثانية التي ضمته والجزائر والصومال. 
 
وسيواجه منتخب لبنان نظيره الأردني (رابع المجموعة الأولى)  في الدور الثاني الاقصائي الاحد ويتأهل الفائز للدور نصف النهائي. 
 
وتأتي المباراة مع الاردن بمثابة "بروفة" قبل لقائهما  ضمن "النافذة الثانية" لتصفيات كأس العالم في 24 شباط الجاري في العاصمة الأردنية عمان. 
 
وتستريح المنتخبات السبت لتقام 3 مباريات اقصائية في الدور الثاني الاحد ومنها مباراة لبنان والأردن مع راحة الاثنين، ليجري الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل والنهائي الأربعاء. 
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