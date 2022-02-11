12
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
فوز لبنان على الجزائر في بطولة العرب لكرة السلة للرجال
Lebanon 24
11-02-2022
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تأهل منتخب لبنان للرجال للدور ربع النهائي من البطولة العربية الرابعة والعشرين لكرة السلة التي تقام في دبي بالامارات العربية المتحدة، بعدما حقق فوزًا ثانياً على نظيره الجزائري 83-66، بعد ظهر اليوم في ملعب نادي النصر.
وتصدر لبنان ترتيب المجموعة الثانية التي ضمته والجزائر والصومال.
وسيواجه منتخب لبنان نظيره الأردني (رابع المجموعة الأولى) في الدور الثاني الاقصائي الاحد ويتأهل الفائز للدور نصف النهائي.
وتأتي المباراة مع الاردن بمثابة "بروفة" قبل لقائهما ضمن "النافذة الثانية" لتصفيات كأس العالم في 24 شباط الجاري في العاصمة الأردنية عمان.
وتستريح المنتخبات السبت لتقام 3 مباريات اقصائية في الدور الثاني الاحد ومنها مباراة لبنان والأردن مع راحة الاثنين، ليجري الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل والنهائي الأربعاء.
الأكثر قراءة
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
04:10 | 2022-02-11
11/02/2022 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
03:01 | 2022-02-11
11/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
03:00 | 2022-02-11
11/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ
12:23 | 2022-02-11
11/02/2022 12:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
06:25 | 2022-02-11
11/02/2022 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-02-11
اشتباكات عنيفة داخل نادي الزمالك (فيديو)
14:00 | 2022-02-11
هكذا كانت ردّة فعل جماهير ليفربول لحظة دخول محمد صلاح إلى الملعب (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
بنفس الاسم ورقم القميص... ميسي جديد في الأرجنتين! (فيديو)
08:00 | 2022-02-11
رونالدو يفجر الأوضاع داخل مانشستر يونايتد.. ماذا فعل؟
05:00 | 2022-02-11
"كنت قريبا من الموت".. نجم كرة القدم الإنجليزي يتحدث عن أكبر محنة في حياته
02:00 | 2022-02-11
نيمار يتعرض للسطو من قبل عصابة إجرامية
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 03:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 03:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
12/02/2022 03:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact