على خطى والده... نجل كريستيانو رونالدو يوقع عقداً مع مانشستر يونايتد

تعاقد كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 11 عاماً، رسمياً مع نادي مانشستر يونايتد. حسبما أفادت صحيفة «صن» البريطانية.وبحسب الصحيفة، سيتبع كريستيانو جونيور خطى والده كريستيانو رونالدو ويرتدي القميص رقم 7 الأيقوني لمانشستر يونايتد.ووقع كريستيانو جونيور العقد مع النادي الإنجليزي بعد أن أمضى أشهراً في اللعب في أكاديمية يونايتد.جاء هذا الإعلان من خلال زميله غابرييل، الذي أعلن أنه وقع أيضاً مع الشياطين الحمر على تطبيق «إنستغرام». في حين أن كريستيانو جونيور لم يفتح بعد حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي.ونشرت جورجينا رودريغيز، صديقة رونالدو، لقطات للعائلة ويظهر فيها كريستيانو جونيور وهو يحمل القميص رقم 7.كريستيانو جونيور ليس الابن الوحيد لأساطير يونايتد الذين يحاولون تحقيق النجاح في كرة القدم. واين روني، وديفيد بيكهام، وبول سكولز، وروبن فان بيرسي، ونيمانيا ماتيتش، وروبي سافاج، جميعهم لديهم أطفال وقعوا مع فرق.