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رياضة
مبلغ خيالي سيجنيه ليفربول إذا جدد عقد محمد صلاح
Lebanon 24
12-02-2022
|
08:00
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كشفت صحيفة إنجليزية، أن نادي ليفربول سوف يبرم صفقة تجعله يجني 70 مليون جنيه إسترليني في حالة الإبقاء على محمد صلاح وتجديد تعاقده.
وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن ما يقدمه محمد صلاح إلى ليفربول على أرض الملعب لا يمكن إنكاره.
وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح لم يحدد بعد قراره بشأن مستقبله مع الفريق، مشيرة إلى استمرار الطرفين في مفاوضات بشأن صفقة جديدة تجعل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.
قيمة صلاح داخل الملعب
وأكدت الصحيفة أن صلاح يستحق ذلك بناءً على مستواه وما يقدمه لفريق ليفربول.
وأشارت إلى أن قيمة انتقاله إلى ليفربول البالغة 36.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 قد ترجمت على أرض الواقع إلى 148 هدفا، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020.
توضح الصحيفة أن صلاح تحول إلى رياضي قابل للتسويق بشكل هائل يسمح لليفربول بالوصول إلى أسواق جديدة. فهو نجم أفريقي وأبرز لاعب كرة قدم مسلم على الكوكب، ولذلك لديه جاذبية تجارية ضخمة.
ولفتت إلى أن ذلك جعله من بين الخمسة الأوائل من حيث مبيعات قمصان اللاعبين التي تم بيعها في العالم في 2021.
وهو الأمر الذي قد يلقي بظلاله على صفقة ليفربول مع شركة "نايكي"، بقيمة 30 مليونا في الموسم، مع نسبة 20 % من مبيعات "نايكي/ ليفربول" على مستوى العالم.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا شيء يمكن أن يجعل الصفقة تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه إسترليني سنويا للريدز.
وأكدت الصحيفة أن جزءا كبير من مبيعات قمصان النادي كان مدفوعا بصلاح، حيث أظهرت البيانات التي قدمتها وكالة التسويق "Euromericas" المرخصة من قبل "فيفا" أن مبيعات قميص الملك المصري احتلت المركز الرابع بين أكثر القمصان مبيعا في عام 2021، حيث باع "صلاح 11" 816 ألف قميص.
ووضع هذا الرقم محمد صلاح خلف لاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (970 ألف) وكريستيانو رونالدو (1.05 مليون) ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي (1.2 مليون).
وجاء متقدما على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وكريم بنزيما ونغولو كانتي وكيفين دي بروين ونيمار، الذين شكلوا جميعا قائمة العشرة الأوائل.
المصدر: سبوتنيك
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