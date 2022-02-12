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رياضة
بطولة دالاس للتنس تشهد واقعة لم تتكرر منذ 18 عامًا
Lebanon 24
12-02-2022
|
16:00
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شهدت بطولة دالاس المفتوحة للتنس، أمس الجمعة، وصول 4 أميركيين لدور قبل النهائي، وهي المرة الأولى منذ عام 2004.
والأمريكيون الأربعة الذين وصلوا إلى دور قبل النهائي هم: ريلي أوبيلكا، وجون إيسنر، وماركوس جيرون، وجنسون بروكسبي، وفقا لوكالة "رويترز".
وأصبح أوبيلكا هو الأمريكي الرابع الذي يصل إلى الدور قبل النهائي، وذلك بغد فوزه على الفرنسي، أدريان مانارينو، بنتيجة 6-3 و6-4.
وفي الدور قبل النهائي، سيلتقي أوبيلكا مع جون إيسنر، بينما يلتقي في المباراة الأخرى ماركوس جيرون مع جنسون بروكسبي.
وهذه هي المرة الأولى التي يقتصر فيها الدور قبل النهائي على العنصر الأميركي، منذ بطولة سان هوزيه بكاليفورنيا في 2004.
وتعليقا منه على الواقعة التي لم تتكرر منذ 18 عاما، قال ريلي أوبيلكا: "أعتقد أن الأمر الأجمل في هذا هو وجود 4 أميركيين في قبل النهائي، ومن ثم نضمن ظهور منافسين أمريكيين في المباراة النهائية وتتويج لاعب أمريكي باللقب/ وهو شيء عظيم".
وتابع: "هذا يثبت مدى حبنا للعب أمام جمهورنا الأميركي، وأتمنى تكرار هذا الإنجاز".
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