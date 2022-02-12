المدير الرياضي لبرشلونة: رحيل ميسي أضرنا اقتصاديا كثيرا

أوضح المدير الرياضي لفريق برشلونة، ماتيو إليماني، أن قرار النجم الأرجنتيني، ليو ميسي، بمغادرة "الكامب نو"لم يفاجئ مجلس إدارة النادي، معترفا أن رحيله تسبب في أضرار اقتصادية لهم، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.وخلال جلسة نقاش مع طلاب الأعمال الرياضية في كلية الاقتصاد بلندن، قال إليماني: ""للأسف، رحيل ليو ميسي لم يكن مفاجأة. كانت لحظة الحقيقة، والطريقة الوحيدة التي كان بإمكانه البقاء بها هي أن يلتزم برشلونة بشيء لم نرغب في الإقدام عليه قررنا أن النادي كان فوق أي شخص. نتيجة لذلك،خسرنا الكثير تجاريًا"،وأوضح إليماني الخيار الوحيد المتاح لضمان بقاء ميسي في برشلونة كان الموافقة على الصفقة التي عقدها صندوق الاستثمار CVC مع رابطة الدوري الإسباني، وهو رفضه مع ريال مدريد.وكان ميسي قد غادر في الصيف الماضي صفوف برشلونة إلى نادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية وذلك بعد أن قضى مع العملاق الكتالوني 16 موسما حقق خلالها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية كان أبرزها الفوز بلقب الدوري عشر مرات ودوري أبطال في 4 مناسبات، بالإضافة إلى أنه قد أصبح الهداف التاريخي لكل من برشلونة والليغا.وأوضح مدير كرة القدم في برشلونة أنه عدم تأهل برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم سيكون بمثابة "كارثة"، موضحا "كرة عدم التأهل إلى ليس في ذهني، فقد كان أداء (مدرب الفريق) تشافي جيدًا حقًا في الأشهر القليلة الأولى له، ونحن سعداء جدًا بالعمل الذي قام به حتى الآن ".وينافس برشلونة بقوة لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني لضمان المشاركة في "أبطال أوروبا"، علما أن يشارك حاليا في الدوري الأوروبي وفي حالة فوزه باللقب فإن ذلك يكفيه للمشاركة في أمجد البطولات القارية في الموسم القادم.فيما يتعلق بالمستقبل،لم يرغب أليماني في تقديم أي ضمانات حول إمكانية توقيع النادي مع النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، قائلا إن الكثير من الآمال لا تزال معقودة على اللاعبين القادمين من خلال أكاديمية الشباب بالنادي.وتابع: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن نادي برشلونة لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم،وهدفنا هو أن يكون لدينا دائمًا الفريق الأكثر تنافسية، وهذا ما نعمل عليه".وأردف: "التوقيع مع لاعب كرة القدم يختلف اختلافًا كبيرًا عن تعيين أي نوع آخر من الموظفين، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار مثل قواعد اللعب المالي النظيف، وعليه فإن الأمر معقد للغاية".ونوه بالقول: "إذا كان علينا بيع لاعب ما بسبب مشاكل اقتصادية، فإن الخيار الوحيد الذي سننظر فيه لتعويض هو جلب لاعبين من أكاديمية لاماسيا الذين هم مستقبل نادينا ولكن هذا ليس في خططنا حاليا ".