نيوكاسل يواصل صحوته وتوتنهام يخسر مجددًا

واصل نيوكاسل يونايتد صحوته في الدوري الإنكليزي، وابتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه أستون فيلا يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.ورفع نيوكاسل، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي، رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر ، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، علما بأنه مازال يمتلك لقاء مؤجلا.في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.من جانبه، ضاعف وولفرهامبتون من جراح مضيفه توتنهام، بعدما فاز عليه 2 - صفر.وارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي عاد لطريق الانتصارات بعدما غاب عنه في المرحلة الماضية للمسابقة بخسارته أمام أرسنال، إلى 37 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة، بفارق نقطة أمام توتنهام، الذي تراجع للمركز الثامن بعد خوضه 22 لقاء.وافتتح راؤول خيميميز التسجيل لمصلحة وولفرهامبتون مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله لياندير ديندونكير الهدف الثاني في الدقيقة 16.وتأتي تلك الخسارة، لتشكل ضربة جديدة لآمال توتنهام في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لاسيما وأنها الهزيمة الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي.