رياضة

نيوكاسل يواصل صحوته وتوتنهام يخسر مجددًا

Lebanon 24
13-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-918127-637803764933766386.jpg
Doc-P-918127-637803764933766386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل نيوكاسل يونايتد صحوته في الدوري الإنكليزي، وابتعد خطوة جديدة عن مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه أستون فيلا يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ورفع نيوكاسل، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي، رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر ، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، علما بأنه مازال يمتلك لقاء مؤجلا.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

من جانبه، ضاعف وولفرهامبتون من جراح مضيفه توتنهام، بعدما فاز عليه 2 - صفر.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي عاد لطريق الانتصارات بعدما غاب عنه في المرحلة الماضية للمسابقة بخسارته أمام أرسنال، إلى 37 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة، بفارق نقطة أمام توتنهام، الذي تراجع للمركز الثامن بعد خوضه 22 لقاء.

وافتتح راؤول خيميميز التسجيل لمصلحة وولفرهامبتون مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله لياندير ديندونكير الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وتأتي تلك الخسارة، لتشكل ضربة جديدة لآمال توتنهام في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لاسيما وأنها الهزيمة الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-02-14
16:00 | 2022-02-13
14:00 | 2022-02-13
12:12 | 2022-02-13
11:00 | 2022-02-13
06:45 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website