لبنان يفوز على الأردن في البطولة العربية لمنتخبات الرجال بكرة السلة

شق منتخب لبنان للرجال بكرة السلة طريقه بنجاح الى الدور نصف النهائي في البطولة العربية الرابعة والعشرين للمنتخبات، بعدما فاز على المنتخب الأردني بنتيجة (64-52) في الدور الثاني الاقصائي في المباراة الحاشدة التي جرت بعد ظهر اليوم على ملعب نادي النصر بإمارة دبي - الامارات العربية المتحدة.

وهذا الفوز هو الثالث على التوالي لمنتخب الأرز ومن دون خسارة في الاستحقاق العربي، بعدما فاز في الدور الأول على الصومال ( 115-77 ) وعلى الجزائر (83-66) وتزعم المجموعة الثانية.وجاء الفوز اللبناني، امام جمهور لبناني احتشد في القاعة وملأ المدرجات وشجع منتخب بلاده على مدار اللقاء، على نظيره الأردني الذي تعرض لخسارته الرابعة في البطولة (3 خسارات في الدور الأول ضمن المجموعة الأولى) وخسارة في الدور الاقصائي.وسيلعب لبنان مباراة الدور نصف النهائي ضد المنتخب الصومالي، وتصب جميع الترجيحات لمصلحة لبنان، اذ سبق لمنتخب الأرز أن سحق المنتخب الافريقي في الدور الأول بفارق 38 نقطة، الثلاثاء 15 شباط الجاري مع استراحة المنتخبات الأربعة المتأهلة الى الدور ما قبل النهائي الاثنين.وسيسعى منتخب لبنان الى احراز لقب البطولة العربية للمنتخبات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل مركز الوصافة مرتين آخرها ضد المنتخب المصري في ايلول من العام 2010 وبفارق 3 نقاط في قاعة الشيخ بيار الجميل التابعة لمدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.هذا وسيلتقي المنتخب الأردني مع نظيره اللبناني الخميس 24 شباط الجاري في عمان ضمن التصفيات الآسيوية لمسابقة كأس العالم التي ستقام في العام 2023 باليابان والفيليبين وأندونيسيا، مع العلم ان لبنان يتصدر مجموعته، التي تضمه الى جانب الأردن والسعودية واندونيسيا، بفوزين من دون خسارة.