محمد صلاح يساهم في تحديد بطل لبنان للألعاب الإلكترونية

توج نديم دسوقي بطلا لبطولة لبنان للألعاب الإلكترونية، في لعبة Fifa 2022، ضمن فئة البلايستيشن 5، بتنظيم الاتحاد اللبناني لكرة القدم.وجاء تتويج دسوقي باللقب، اليوم الأحد، إثر المباراة النهائية التي جمعته مع جواد شحيمي.ولعب دسوقي بفريق ليفربول، في حين اختار شحيمي مانشستر يونايتد، وسجل الأول هدف المباراة الوحيد عبر النجم المصري، محمد صلاح.وتأهل كل من، نديم دسوقي وجواد شحيمي وعلي مكي، صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات بطولة غرب آسيا، التي ستقام نسختها الأولى في الكويت.وقال دسوقي، في تصريح خاص لـ"كووورة": "نأمل أن نمثل لبنان بشكل قوي خلال بطولة غرب آسيا".