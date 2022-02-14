بيكيه يكسر رقم أسطورة برشلونة

عاش الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، ليلة تاريخية، بعدما دفع به مدربه تشافي هيرنانديز، أساسيًا أمام إسبانيول.وحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول، في ديربي كتالونيا، على ملعب باور 8، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإسباني.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيكيه بمشاركته في مباراة اليوم قد تجاوز الرقم التاريخي لقائد البارسا السابق كارليس بويول في إجمالي عدد المشاركات مع برشلونة.