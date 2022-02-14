رياضة

بيكيه يكسر رقم أسطورة برشلونة

Lebanon 24
14-02-2022 | 05:00
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عاش الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، ليلة تاريخية، بعدما دفع به مدربه تشافي هيرنانديز، أساسيًا أمام إسبانيول.
 
وحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول، في ديربي كتالونيا، على ملعب باور 8، ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الإسباني.
 
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيكيه بمشاركته في مباراة اليوم قد تجاوز الرقم التاريخي لقائد البارسا السابق كارليس بويول في إجمالي عدد المشاركات مع برشلونة.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن بيكيه خاض الليلة مباراته رقم 594 مع برشلونة، ليكسر بذلك رقم بويول والذي شارك في 593 مباراة قبل إنهاء مسيرته الكروية.
 
ولا يتفوق على بيكيه سوى الثلاثي آندريس إنييستا (674 مباراة) وتشافي هيرنانديز (767 مباراة) وليونيل ميسي (778 مباراة).
 
(موقع كووورة)
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