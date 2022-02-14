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© Lebanon24
رياضة
لماذا يعتبر البعض ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟
Lebanon 24
14-02-2022
|
08:00
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3 بطولات قارية شهدها العام الماضي ومطلع العام الحالي، هي: كأس الأمم الأوروبية وبطولة أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) وكأس الأمم الأفريقية، وكان هناك أمر لافت في هذه البطولات الثلاث.
وتوّجت إيطاليا بأمم أوروبا والأرجنتين بكوبا أميركا والسنغال بأمم أفريقيا، ومن الطبيعي أن تسيطر هذه المنتخبات على جوائز الأفضل في البطولة، ولكن هناك ما لفت نظر الخبراء ومتابعي البطولات؛ تمثل في أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان "بطولة وحده" وعدّه كثيرون أفضل لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة.
ففي بطولة الأمم الأفريقية التي اختتمت مطلع الشهر الجاري فاز بالجوائز الفردية:
السنغالي ساديو ماني: أفضل لاعب في البطولة.
الكاميروني فينسنت أبو بكر: هداف البطولة.
تقاسم جائزة أفضل ممر حاسم: الكاميرونيان كولينز فاي ومارتين هونغلا والبوركينابي عيسى كابوري.
وفي بطولة أمم أوروبا ظفر بالجوائز الفردية للبطولة القارية:
الحارس الإيطالي جيانلويجي دونا روما: أفضل لاعب في البطولة.
البرتغالي كريستيانو رونالدو: هداف البطولة.
السويسري ستيفن زبير: أفضل ممرر حاسم في البطولة.
غير أن لاعبا واحدا فاز في بطولة كوبا أميركا بجوائز أفضل لاعب وهداف وممرر؛ هو قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.
المصدر: الجزيرة
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