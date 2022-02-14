لماذا يعتبر البعض ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟

3 بطولات قارية شهدها العام الماضي ومطلع العام الحالي، هي: كأس الأمم الأوروبية وبطولة أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) وكأس الأمم الأفريقية، وكان هناك أمر لافت في هذه البطولات الثلاث.وتوّجت إيطاليا بأمم أوروبا والأرجنتين بكوبا أميركا والسنغال بأمم أفريقيا، ومن الطبيعي أن تسيطر هذه المنتخبات على جوائز الأفضل في البطولة، ولكن هناك ما لفت نظر الخبراء ومتابعي البطولات؛ تمثل في أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان "بطولة وحده" وعدّه كثيرون أفضل لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة.ففي بطولة الأمم الأفريقية التي اختتمت مطلع الشهر الجاري فاز بالجوائز الفردية: