برشلونة يحقق نقطة ثمينة أمام إسبانيول

أحرز البديل لوك دي يونغ هدفا بضربة رأس في الدقيقة 96 ليقتنص التعادل لبرشلونة 2-2 خارج ملعبه مع غريمه في المدينة إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق في الدقائق الأخيرة.وبدا إسبانيول في طريقه لتحقيق أول فوز في الدوري على برشلونة منذ 15 عاما قبل أن يحول دي يونغ تمريرة آداما تراوري العرضية إلى الشباك.وبهذه النتيجة عاد فريق المدرب تشافي هرنانديز إلى المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متساويا في رصيد 39 نقطة مع أتليتيكو مدريد ومتقدما بنقطة واحدة على ريال سوسيداد صاحب المركز السادس.وأبلغ بيدري لاعب وسط برشلونة شبكة موفيستار "كنا بحاجة إلى أن نكون أكثر هدوءا على أرض الملعب طيلة الوقت، كان الفريق نشطا بعض الشيء ونحتاج إلى تحسين ذلك. إنها نقطة بعد العودة من الخسارة، لكننا نشعر بخيبة أمل. أتينا إلى هنا من أجل النقاط الثلاث ونغادر بنقطة واحدة فقط".وبدا أن برشلونة سيواجه مباراة سهلة عندما تقدم بعد مرور دقيقتين عن طريق بيدري الذي حول تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى الشباك من مسافة قريبة. واقترب كل من فيران توريس وتراوري من التسجيل لصالح برشلونة قبل أن يدرك سيرجي داردر التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعد لعبة جيدة من راؤول دي توماس.كما أُلغي هدف سجله غافي لاعب وسط برشلونة بعد تدخل حكم الفيديو المساعد عقب مرور عشر دقائق من الشوط الثاني مع سعي الفريق الزائر لاستعادة تقدمه. لكن برشلونة دفع ثمن خطأ دفاعي ارتكبه البديل إيريك غارسيا في الدقيقة 64، ورد داردر الهدية بتمريرة إلى دي توماس ليسجل الهدف الثاني.ووضع لاعب ريال مدريد السابق الكرة بهدوء في المرمى وهو هدف بدا أنه سيمنح إسبانيول الانتصار. ومع اشتعال الأمور في الدقائق الأخيرة، طُرد كل من جيرار بيكي ونيكو ميلامد بعد تنافسهما على كرة مشتركة قبل أن يأتي هدف دي يونغ المتأخر بالتعادل.