15
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
دانيلو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام أتالانتا
Lebanon 24
14-02-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل دانيلو هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود يوفنتوس للتعادل 1-1 في ضيافة أتالانتا وينتزع نقطة ثمينة في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.
وهز اللاعب البرازيلي الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليلغي تقدم أتالانتا بتسديدة مذهلة من رسلان مالينوفسكي، حيث كان صاحب الأرض على أعتاب التقدم إلى المركز الرابع.
وأهدر الفريقان بعض الفرص للتسجيل، حيث تألق ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا وحرم دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد من التسجيل، بينما سدد هانز هاتيبور لاعب أتالانتا في العارضة.
وحافظ يوفنتوس على المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتالانتا خامس الترتيب، لكن فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني يملك مباراة واحدة مؤجلة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
الطقس سينقلب: سيناريو الأمطار والثلوج عائد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الطقس سينقلب: سيناريو الأمطار والثلوج عائد.. إليكم التفاصيل
00:21 | 2022-02-14
14/02/2022 12:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في محيط ضريح الرئيس الحريري.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر في محيط ضريح الرئيس الحريري.. ماذا حصل؟
05:29 | 2022-02-14
14/02/2022 05:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
22:04 | 2022-02-13
13/02/2022 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
11:25 | 2022-02-14
14/02/2022 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
11:35 | 2022-02-14
14/02/2022 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-02-14
منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم
11:00 | 2022-02-14
برشلونة يحقق نقطة ثمينة أمام إسبانيول
08:00 | 2022-02-14
لماذا يعتبر البعض ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟
05:00 | 2022-02-14
بيكيه يكسر رقم أسطورة برشلونة
02:00 | 2022-02-14
محمد صلاح يساهم في تحديد بطل لبنان للألعاب الإلكترونية
23:00 | 2022-02-13
نيوكاسل يواصل صحوته وتوتنهام يخسر مجددًا
فيديو
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
15/02/2022 01:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
15/02/2022 01:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
15/02/2022 01:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact