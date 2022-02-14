رياضة

دانيلو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام أتالانتا

Lebanon 24
14-02-2022 | 14:00
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سجل دانيلو هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود يوفنتوس للتعادل 1-1 في ضيافة أتالانتا وينتزع نقطة ثمينة في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وهز اللاعب البرازيلي الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليلغي تقدم أتالانتا بتسديدة مذهلة من رسلان مالينوفسكي، حيث كان صاحب الأرض على أعتاب التقدم إلى المركز الرابع.

وأهدر الفريقان بعض الفرص للتسجيل، حيث تألق ماركو سبورتيلو حارس أتالانتا وحرم دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد من التسجيل، بينما سدد هانز هاتيبور لاعب أتالانتا في العارضة.

وحافظ يوفنتوس على المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتالانتا خامس الترتيب، لكن فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني يملك مباراة واحدة مؤجلة.
المصدر: العربية
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