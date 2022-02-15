أسطورة مانشستر يونايتد يشن هجوماً لاذعاً على رونالدو





وكان رونالدو قد أثار الجدل من جديد بعد تعبيره عن غضبه من أداء الفريق خلال المُباراة التي تعادلوا فيها أمام بيرنلي خارج الأرض بهدفٍ لمثله يوم الثلاثاء الماضي.



وقال إنس، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية، :”هذا ليس رونالدو الذي كان في مانشستر يونايتد أول مرة قبل 19 سنة، هذا رونالدو في سن 37 سنة”. شن بول إنس، أسطورة مانشستر يونايتد، هجوماً لاذعاً على نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي عاد إلى الفريق في آب الماضي.وكان رونالدو قد أثار الجدل من جديد بعد تعبيره عن غضبه من أداء الفريق خلال المُباراة التي تعادلوا فيها أمام بيرنلي خارج الأرض بهدفٍ لمثله يوم الثلاثاء الماضي.وقال إنس، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية، :”هذا ليس رونالدو الذي كان في مانشستر يونايتد أول مرة قبل 19 سنة، هذا رونالدو في سن 37 سنة”.

وتابع أسطورة اليونايتد حديثه بالقول :”حينما يقول الناس أن رونالدو سيكون رائعاً للنادي وللنجم الصغار، فأنت تعتقد أن هذا سيكون الحال”، وأضاف :”ولكن حينما يسير في الممر (بعد مُباراة بيرنلي) ويُعبر عن غضبه بتلك الطريقة، فبالنسبة لي هذا مثال سيء”.

وشارك رونالدو هذا الموسم في 27 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 14 هدفاً، وصنع لزملائه 3 أهداف، ولايزال ينتظر الجمهور منه الكثير في كافة المُسابقات.



ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وذلك بفارق 23 نقطة عن المُتصدر مانشستر سيتي.

قناة سبورت 360عربية