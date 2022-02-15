رياضة

صحيفة أميركية: ليفربول سيتأثر "سلبيًا" حال تمديد عقد محمد صلاح

Lebanon 24
15-02-2022 | 05:00
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زعمت صحيفة "ذا أثلتيك" الأميركية أن نادي ليفربول سيتأثر سلبيًا حال نجاحه في تمديد عقده جناح الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح، في الأسابيع القليلة المقبلة.

ينتهي عقد محمد صلاح داخل قلعة "أنفيلد" في حزيران 2023، ويسعى ليفربول إلى تمديده ولكن ليس هناك أي اتفاق بين الطرفين بسبب مطالب الفرعون المصري المادية.
 
يرغب محمد صلاح في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي من ليفربول، وهو ما تراه الإدارة مبلغًا كبيرًا لدفعه لأنه يعتبر ضعف ما يتقاضاه قائد منتخب مصر في الوقت الحالي.

وأفادت الصحيفة في تقريرها أن التمديد مع، محمد صلاح، سيؤثر على موسم انتقالات ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي وستقلل من فرص الريدز في ضم صفقات جديدة للموسم المقبل، لأن النادي سيكسر بذلك سقف رواتب الفريق الأول.

محمد صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يحتاج ليفربول لتمديد عقده هناك ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ولكن هناك اقتراحات داخل النادي الإنجليزي تقرب أحدهما من الرحيل.
 
(موقع بطولات)
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