بعد إقالته من تدريب الهلال... هذا ما فعله جارديم

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال، رحيله عن قيادة الفريق السعودي بشكل رسمي بعد إخفاقه الأخير في كأس العالم للأنديةوحسب التقارير فإن إدارة الهلال قد أبلغ جارديم بقرر إنهاء عقده وذلك في قرار نهائي بسبب تذبذب نتائج الفريق الأزرق تحت قيادته منذ توليه المسؤولية في بداية الموسم الحالي.وقام المدرب جارديم بحذف علاقته بنادي الهلال من الملف التعريفي لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في إشارة إلى رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأزرق.وقررت إدارة الهلال إقالة جارديم من منصبه على إثر الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة وخسارة الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.وكان جارديم قد تولى تدريب الهلال في فترة الصيف الماضي بدلاً من مواطنه المؤقت خوسيه مورايس وقاد الفريق في 22 مباراة بكافة المسابقات محققاً 11 انتصاراً وتعادل في 7 وتعرض لـ4 هزائم، وحصد لقبي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر المحلي.ويتواجد الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، بعد خوضه 17 جولة وله 3 مؤجلات.