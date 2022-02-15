رياضة

قاعدة جديدة في مباريات دوري أبطال أوروبا... هذا ما سيحصل الليلة

Lebanon 24
15-02-2022 | 11:00
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تشهد مواجهات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022، التي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، شروع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، في تطبيق قاعدة جديدة.

وسيتم إلغاء قاعدة أفضلية الهدف خارج القواعد، وهو قرار تمت المصادقة عليه منذ قرابة السنة من أجل دعم التنافس بين الفرق.

وبالتالي، ففي حال انتهاء مباراتي الذهاب والإياب في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا انطلاقا من النسخة الحالية، بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة، سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.

وكانت قاعدة الأهداف خارج الأرض، تستخدم في حسم نتيجة أي مواجهة من مباراتين واحدة للذهاب والثانية للإياب، عند تعادل الطرفين في النتيجة الإجمالية، إذ يتوج الفريق الذي أحرز عددا أكبر من الأهداف خارج ملعبه فائزا.

وكان الهدف من استخدام تلك القاعدة، هو تشجيع الفرق على الهجوم خارج أرضها وكسر نتيجة التعادل.

وبدأ "اليويفا" تطبيق هذه القاعدة في موسم 1965-1966، لكن ثار حولها الكثير من الجدال في العام 2020، في ظل إقامة بعض المباريات في ملاعب محايدة دون جمهور بسبب جائحة "كوفيد-19".

وهناك من يعتقد أن إلغاء هذه القاعدة في دوري الأبطال انطلاقا من الموسم الجاري، يصب لمصلحة الأندية القوية، بينما يقلص من حظوظ الأندية الأضعف.

فالقاعدة الجديدة، تمنح الأندية فرصة أكبر للتعويض في حال تعرضها لأي انتكاسة أو مفاجأة في مباراة الذهاب على أرضها، على عكس القاعدة القديمة، التي تعقد من مهمة الفريق المضيف حال استقباله أي هدف في ميدانه.

وكان بايرن ميونخ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة قبل الماضية، خرج من نسخة الموسم الماضي، بناء على قاعدة الأهداف خارج الأرض في دور الثمانية لصالح باريس سان جيرمان، كما خرج يوفنتوس الإيطالي بناء على نفس القاعدة من دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي في الموسم الماضي أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، تفتتح مساء اليوم بمواجهتي باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، وسبورتينغ لشبونة ضد مانشستر سيتي.
المصدر: روسيا اليوم
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